Група "Вагнера" працює за вказівкою російського уряду, зазначила постпред Штатів в ООН.

Сполучені Штати Америки розцінять будь-яку атаку приватної військової компанії "Вагнер" як напад з боку Росії.

Про це заявила представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд на брифінгу, присвяченому головуванню Штатів в Раді Безпеки. Польський журналіст запитав її, наскільки Вашингтон стурбований присутністю частини найманців "Вагнера" поблизу польського кордону.

Томас-Грінфілд зазначила, що Вашингтон висловив стурбованість діяльністю угруповання задовго до "маршу на Москву" їх ватажка Євгена Пригожина.

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"Ми бачили їхні зловмисні зусилля на Африканському континенті. Тому ми, безумовно, стурбовані тим, що ця група за вказівкою російського уряду - оскільки вони не працюють незалежно від російського уряду - становить загрозу для всіх нас. І ми повинні забезпечити ясність повідомлення про те, що будь-які атаки групи "Вагнера" будуть розглядатися як напади з боку російського уряду", - підкреслила вона.

"Вагнерівці" в Білорусі: останні новини

Нагадаємо, після заколоту влада РФ відпустила Пригожина і його найманців в Білорусь, тепер вони дислокуються у військово-польовому таборі на території колишньої військової частини біля села мета Осиповицького району Могильовської області.

Влада Польщі, Литви та Латвії заявила, що безпеку кордонів НАТО необхідно зміцнити. Варшава стурбована тим, що найманці можуть провести операцію в Сувальському коридорі,

Вчора стало відомо, що вранці білоруські вертольоти перетнули кордон Польщі. Спочатку польська влада заперечувала ці повідомлення.

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