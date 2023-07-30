Віце-маршалок заявив, що в разі нападу терористів зустріне не тільки польська, а і американська армія.

В Польському сенаті очікують, що злочинне угруповання "Вагнер", яке наразі накопичує сили на території Білорусі, почне терористичну операцію в Сувальському коридорі, що поєднує Польщу і Литву.

Про це сказав віце-маршалок польського Сенату Міхал Камінський в ефірі телемарафону.

"Я не можу виключити і ніхто в Польщі цього не виключає, що для того, щоб протестувати солідарність НАТО із Польщею, НАТО зі сходом Європи, вони можуть спробувати зайти в Польщу. Скоріше за все це буде наче терористична операція групи "Вагнер", ніж повномасштабне вторгнення, як в Україну", - сказав він.

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За його словами, будь які провокації групи "Вагнер" можливі, хоча віце-маршалок нагадав, що на території Польщі вже знаходяться американські солдати.

"Лукашенко робив натяк на Жешув. Ну, хай заходять. Вони там зустрінуть не тільки польську, а ще і американську оборону. Єдине питання в цьому випадку: хто платитиме за їх труни, в яких їх посилатимуть назад в Росію", - підкреслив Камінський.

Він зазначив, що у разі якщо "вагнерівці" зайдуть у Сувальській коридор на литовській території, то Польща неодмінно встане на захист свого сусіда по НАТО- альянсу.

"Ніхто не сумнівається, що якщо буде потрібно, то ми будемо захищати Литву, це для нас святе", - додав він.

Загроза "Вагнера"

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що у Білорусі група членів приватної військової компанії "Вагнер" перекинута у бік так званого Сувальського перешийку (коридору).

Моравецький вважає, що це "крок до подальшої гібридної атаки на польську територію". На думку чиновника, "вагнерівців" можуть переодягнути у форму білоруських прикордонників, і під таким прикриттям вони здатні намагатися допомагати нелегалам потрапляти у Польщу й зсередини розхитувати ситуацію в країні.

Довідка УНІАН. Сувальським коридором умовно називають лінію уздовж польсько-литовського кордону, яка йде з білоруської території до російської Калінінградської області. Довжина цього умовного коридору приблизно 100 кілометрів.

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