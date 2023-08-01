"Вагнерівців" готують до виконання завдання на території країни.

Минулого місяця в ПВК "Вагнера" почали вербувати найманців, обіцяючи їм "похід на Польщу". Найманці, в тому числі – "старожили" – здається, вірять у перспективу нападу на країну НАТО.

Журналіст "Настоящее время. Беларусь" під прикриттям поспілкувалися з одним з "вагнерівців", що базуються під Осиповичами, на одному з сайтів знайомств. Чоловік, який воює у складі ПВК з 2014 року, розповів про плани "виконувати завдання в Польщі".

"Так ми в Польщу підемо для завдання, поки тиша, не хрюкають. Все ясно (по завданню в Польщі-УНІАН), просто навіщо озвучувати? Не можу все говорити", - написав він.

Він також натякав на те, що подібні операції вже відбувалися.

"Ми вчора вночі на завдання ходили. Там на кордоні проблеми були, ми їх усунули. Поляки. Та вже нічого, їх, проблем, немає більше", – додав він.

У той час про жодны інциденти на польському кордоні не повідомлялося, проте незабаром після цього польська сторона заявила, що частина бійців ПВК рушила до Сувалкського коридору.

Похід ПВК Вагнер на Польщу - що потрібно знати

В середині липня на тлі новин про прибуття тисяч найманців ПВК "Вагнера" до Білорусі в російській Держдумі пригрозили, що завданням найманців може стати спроба перерізання Сувалкського коридору. Польща на тлі цих загроз почала зміцнювати кордон.

Напередодні стало відомо, що група "вагнерівців", що базуються під Осиповичами в Білорусі, рушила в населений пункт Гродно, розташований поблизу Сувальського перевалу, що відокремлює Білорусь від російського Калінінграда.

Очільник польського уряду Матеуш Моравецький попередив, що Польща готується до провокацій з боку ПВК. Зокрема, він припустив, що найманці будуть переодягати в білоруських прикордонників і допомагати нелегальним мігрантам потрапити на територію Польщі, або самі спробують проникнути, видаючи себе за мігрантів.

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