Це була своєрідна спецоперація, пояснив він.

Заколот ватажка російської приватної війської компанії "Вагнер" Євгена Пригожина погодив президент РФ Путін.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону. "Сьогодні вже можна сказати, що це була операція, яка була погоджена з Путіним для виявлення тих генералів, які були не зовсім налаштовані по відношенню саме до Путіна та до його оточення. Є розуміння про кількість генералів, які сьогодні відсторонені, частина з них знаходиться за ґратами. Це була така спецоперація", - пояснив він.

Данілов заявив, що розбіжності у російському суспільстві будуть надалі загострюватися, це може статися вже восени - взимку цього року. "Кількість людей, які розуміють, куди їх завів Путін, з кожним днем більшає", - додав секретар РНБО.

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Чистки у Росії після заколоту Пригожина: що відомо

За даними The Wall Street Journal, вже за кілька годин після початку заколоту в Росії затримали низку високопоставлених військових. Щонайменше 13 старших офіцерів були затримані для допиту, близько 15 - відсторонені від служби або звільнені.

У цей список потрапили генерал-полковник Андрій Юдін, генерал-лейтенант Володимир Алексєєв, генерал-полковник Михайло Мізінцев та генерал Сергій Суровікн.

Останнього підозрювали в тому, що він знав про заколот. Окупант не з'являвся на публіці з того часу. РосЗМІ також писали, що його заарештували.

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