Держприкордонслужба перекинула на північ додатковий особовий склад, а військові посилили укріплення додатковими протитанковими та зенітними комплексами.

На північному кордоні України зростає напруга через побоювання нової атаки РФ з боку Білорусі, повʼязаних із перебуванням у країні найманців ПВК "Вагнер". Кордон посилює не лише Україна, але й Польща.

Про це пише The Washington Post. Зазначається, що після того, як російський диктатор Володимир Путін "відіслав" найманців Пригожина до Білорусі, президент України Володимир Зеленський доручив вжити заходів із посилення кордону на півночі країни.

За словами командувача Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, відтоді Держприкордонслужба перекинула на північ додатковий особовий склад, а військові посилили укріплення додатковими протитанковими та зенітними комплексами. І без того заміновані прикордонні райони були всіяні більшою кількістю вибухівки, а багато мостів на шляхах, що ведуть до Білорусі, які були зруйновані раніше, так і не були відремонтовані. Крім того, Наєв додав, що днями українські сили також підірвали частини автомагістралі, що йде з Києва до Білорусі. Генерал наголосив, що впевнений у заходах, вжитих для захисту України.

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Проте, як пише видання, такі заходи посилили занепокоєння серед жителів уздовж кордону, де тривога вже наростала після рішення Путіна розмістити ядерну зброю на білоруській території. Посилює свою оборону і Польща.

"У відповідь Путін під час зустрічі з Радою безпеки минулого тижня попередив, що будь-яка "агресія" проти Білорусі буде вважатися нападом на Росію, і що Москва відповість "усіма доступними нам ресурсами", згідно з офіційною стенограмою Кремля. Генерал Наєв сказав, що українські військові навіть допускають можливість, хоч і надуману, що Путін може дозволити використання тактичної ядерної зброї, створюючи враження, що в атаці винні найманці "Вагнера", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що українські військові розглядають різні варіанти розвитку подій.

"Вагнерівці" у Білорусі: чи є загроза для України та Польщі

Військовий експерт Владислав Селезньов важає, що розміщення "вагнерівців" у Білорусі наразі не становить загрози для України. За його словами, українські військові дуже серйозно підготувалися, а будь-яке переміщення найманців Пригожина одразу ж фіксуватиметься.

Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов вважає, що у ПВК "Вагнер" немає сил і засобів для того, щоб їхня присутність у Білорусі становила загрозу для Польщі. Він наголосив, що використання "вагнерівців" для того, щоб нервувати сусідів – країн-членів НАТО і Європейського Союзу – було прогнозваною річчю.

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