Наразі основну увагу слід зосередити на допомозі Україні у відбитті російської агресії та відвойовуванні своїх територій.

У США не обговорюють можливість вступу України до НАТО в обмін на територіальні поступки Росія.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі.

"Нічого подібного. Це не так. Ми вже говорили про спроби допомогти знайти шлях до членства. Ми публічно заявили, що НАТО стане майбутнім України, і на саміті у Вільнюсі Північноатлантичний союз підтримав цю ідею і підтримав ідею, згідно з якою можна розробити шлях для цього можливого членства", - сказав він.

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Кірбі додав, що зараз основну увагу слід зосередити на допомозі Україні у відбитті російської агресії і відвойовуванні своїх територій, "які по праву належать їм".

"І вони це роблять. Кожен день вони роблять успіхи. Навіть вони сказали, що це не так далеко і не так швидко, як їм хотілося б, але вони досягають прогресу. І ми будемо продовжувати підтримувати їх. Ви тільки що бачили ще одне оголошення про допомогу в галузі безпеки з боку Сполучених Штатів тільки на цьому тижні, так що це те, на чому ми зосереджені", - сказав Кірбі.

Вступ до НАТО в обмін на території - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше глава канцелярії НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може отримати членство в Альянсі в обмін на поступку Росії частини своєї території. За його словами, це могло стати частиною закінчення війни в Україні.

Секретар РНБО України Олексій Данілов назвав "дивним вкиданням" цю заяву. Він зазначає, що "абсолютно незрозуміло", для чого вона була зроблена.

А радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що висловлювання Єнссена - це прояв малого розуміння того, що сьогодні відбувається. Росія обов'язково повинна програти, додав він.

Пізніше Стіан Єнссен назвав свою заяву про територіальні поступки помилкою і додав, що воно було частиною більшої дискусії про можливі майбутні сценарії в Україні, "і я не повинен був так говорити".

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