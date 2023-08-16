Тепер він заявляє, що треба просто далі підтримувати Україну.

Офіційний представник НАТО Стіан Йенссен, який раніше запропонував Україні поступитися територіями задля членства а Альянсі, прокоментував скандал, що виник.

"Моя заява про це була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні, і я не повинен був так говорити. Це була помилка", - заявив керівник апарату генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв’ю VG.

Він наголосив, що зараз найважливіше - це підтримувати Україну, Збройні сили якої продовжують контрнаступ.

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"Багато хто прокоментував, що це відбувається трохи повільніше, ніж вони сподівалися. Я все ж хотів би додати до цього зерно оптимізму, як я також сказав під час дебатів у Арендалі. Треба пам’ятати, що на початку війни була стурбованість тим, що Україна може розвалитися протягом тижнів і днів", – додав Йенссен.

Він стверджує, що зараз питання у тому, скільки територій ЗСУ зможуть повернути.

″Цього (розвалу України, - УНІАН) не сталося взагалі. Вони показали героїчну боротьбу з вищою силою. Зараз тема в тому, скільки території Україна здатна повернути", - сказав посадовець НАТО.

Території України в обмін на членство в НАТО - що за скандал

Як писав УНІАН, дещо раніше Йенссен назвав можливим варіантом відмову України від деяких територій в обмін на членство в Альянсі. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко обурився й заявив, що такі обговорення неприйнятні.

Секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данілов вважає цю заяву "дивним вкиданням", мета якого незрозуміла.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк також жорстко відреагував на слова Йенссена. За словами Подоляка, у НАТО фактично пропонують дати можливість Росії "апгрейдити всі свої технології вбивства українців", накопичити додаткові ресурси і передати війну "як естафету" майбутньому поколінню.

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