Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав "дивним вкидом" заяву щодо начебто можливості поступок України щодо частини своїх територій в обмін на членство в НАТО.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, зауваживши, що жодна країна після Другої світової війни не проходила такі випробування, з якими зараз доводиться мати справу Україні.
"Коли хтось десь нам починає давати поради, сидячи на диванах у теплих кріслах, скажімо так, Євросоюзу або в якихось інших установах, я хочу зауважити, що жодна країна після Другої світової війни не проходила такі випробування", - зазначив він.
Данілов зауважив, що сьогодні "ще один діяч зробив заяву відносно наших земель".
"Доволі дивну, як на мене. Майте на увазі, що нам своє робити, нам виганяти ворога з нашої території. І ми цим питанням будемо займатися з ранку до вечора, 24 години на добу", - сказав секретар РНБО.
На уточнення, яку саме заяву він має на увазі, Данілов сказав, що йдеться про "заяву одного з діячів, клерка з НАТО, який розповідає, що нам треба розглядати питання поступу наших територій (в обмін – УНІАН) на членство в Альянсі".
"Дивний такий вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено. Для того, щоб помацати наші нерви? Так не треба. Ми знаходимося в доброму стані, починаючи з 24 лютого 2022 року", - сказав секретар РНБО.
У канцелярії НАТО заговорили про "торги" територіями України
За даними норвезької газети VG, глава канцелярії НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може отримати членство в Альянсі в обмін на поступку Росії частини своєї території. За його словами, це може бути частиною закінчення війни в Україні.
"Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території і отримала натомість членство в НАТО. Я не кажу, що це має бути так. Але це може бути можливим рішенням", - сказав Єнссен.
Він також зазначив, що потрібно мати деякі уявлення про те, якою буде ситуація з безпекою для України після закінчення війни.
Крім того, Єнссен зауважив, що дискусія про можливий післявоєнний статус вже йде, і що питання про поступку території Росії порушувалися й іншими.
У відповідь на це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав неприйнятними розмови щодо начебто можливості поступок України щодо частини своїх територій в обмін на членство в НАТО.
Він також підкреслив, що свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії.