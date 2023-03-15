Ентоні Блінкен сказав, що США "в тісній координації" з союзниками і партнерами з цього питання.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "розслідується" факт збиття Росією американського безпілотника над Чорним морем.

Виступаючи на прес-конференції в Ефіопії, Блінкен відмовився говорити про мотиви або наміри, що стоять за інцидентом, заявивши, що дозволить розслідуванню продовжуватися, пише CNN.

"Що я можу сказати дуже чітко, так це те, що це був безрозсудний і небезпечний вчинок", - сказав Блінкен.

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Блінкен сказав, що США "в тісній координації" з союзниками і партнерами з цього питання.

У свою чергу представник Держдепу США Нед Прайс розповів, що саме записав на відео збитий над Чорним морем безпілотник.

"На відео видно, що російський пілот зближується і абсолютно непрофесійним чином, як здається, без будь-якого контролю над вчиненими діями практично стикається з американським безпілотником", - прокоментував він телеканалу MSNBC кадри з дрона, які, як заявляють в США, можуть опублікувати.

Збиття американського безпілотника над Чорним морем-деталі

14 березня, російський винищувач Су-27 врізався в безпілотник MQ-9 Reaper ВПС США над Чорним морем, коли той виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі. Один їх винищувачів вдарив по гвинту MQ-9, в результаті чого довелося втопити дрон.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон продовжить здійснювати польоти там, де це дозволяє міжнародне право.

У РФ звинуватили США в участі у війні в Україні через інцидент з безпілотнком у Чорному морі. У Москві мають намір спробувати знайти уламки американського дрона MQ - 9 Reaper.