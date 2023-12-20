Відзначається, що в мітингах взяли участь понад 15 тисяч осіб.

Щонайменше 15 тисяч людей вийшли на демонстрацію в столиці Словаччини у вівторок, 19 грудня. Люди незадоволені планами уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо прискорити внесення змін до кримінального законодавства, які передбачає ліквідацію спеціальної прокуратури, що займається корупцією.

Видання Reuters пише, що опозиційні партії очолюють протести вже третій тиждень поспіль. У Братиславі демонстранти розмахували прапорами Словаччини та Європейського Союзу і скандували "Досить Фіцо".

За даними новинного сайту Dennik N, в акції протесту взяли участь від 15 тисяч до 18 тисяч осіб. Минулого тижня це число не перевищувало 10 тисяч.

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Новий уряд, який перебуває при владі з жовтня, прагне прискорити проходження пропозицій в парламенті, які включають в себе відмову від спеціальної прокуратури у справах про корупцію, обмеження захисту інформаторів і скорочення термінів покарання за фінансові злочини.

Європейська комісія попередила, що вживе заходів проти Словаччини, якщо та порушить закони ЄС. Опозиційні партії пообіцяли зробити все можливе, щоб заблокувати ці реформ.

"Уряд нас недооцінює. Ми повинні показати їм, що вони помиляються. Ми повинні показати їм, що ми захищаємо справедливість і демократію, навіть взимку, навіть перед Різдвом", - заявив Міхал Сімецька, голова найбільшої опозиційної партії в парламенті.

Патрік Каменцай сказав, що приєднався до протесту, тому що йому не подобається, як Словаччина виглядає в ЄС.

"Уряд приходить з великими обіцянками про те... як воно покращить життя громадян", - сказав він. "І перше, що воно робить, - намагається спотворити кримінальне судочинство і скасувати спеціальну прокуратуру".

Фіцо звинуватив спецпрокуратуру в тому, що її дії політично мотивовані, і заявив, що вона порушує права людини. Уряд прагнув прийняти закон до Різдва, але чиновники заявили, що голосування може зрушити на січень.

За перші кілька місяців перебування при владі уряд провів ряд змін, які викликали невдоволення опозиції, активістів та інших жителів країни.

Війна в Україні - заяви Фіцо

4 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів телефонну розмову з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Після чого він заявив, що поставок зброї не буде. Крім того, Словаччина і надалі заборонятиме імпорт українського зерна. За словами політика, його країна не вірить у військове вирішення конфлікту в Україні.

Крім того, прем'єр Словаччини виступив проти вступу України до НАТО. За його словами, це призведе до Третьої світової війни.

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