Словацький прем'єр згоден на приєднання Києва до ЄС.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який відмовив українцям у військовій допомозі, виступив проти вступу України до НАТО. Він заявив, що це призведе до Третьої світової війни.

За його словами, Словаччина накладе право вето до тих пір, поки "у мене є можливість впливати на словацьку політичну сцену".

"Не дивно, що партія, що становить більшість у словацькому уряді, не погодиться з членством України в НАТО, адже це було б початком третьої світової війни", - заявив Фіцо в інтерв'ю "InfoVojna".

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При цьому він вважає, що "цього ніколи не станеться". Крім того, словацький прем'єр вказав, що на приєднання України до ЄС будуть потрібні роки, але він не проти такого рішення.

"Якщо для того, щоб підтримати Україну, потрібно було зробити такий переоцінений політичний жест - у мене немає з цим проблем... але вона повинна виконати всі умови", - підсумував політик.

Україна в ЄС - останні новини

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини, відомі своїми проросійськими поглядами, заблокували виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги від європейської допомоги.

Водночас словацький прем'єр заявив, що Братислава не блокуватиме початок переговорів про вступ України до ЄС.

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