Словацький премʼєр виключив поставки Україні зброї та боєприпасів з державних складів та армії.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не вірить у військове завершення війни, яку Росія розвʼязала проти України. За його словами, вона веде лише до "непотрібного кровопролиття без результатів".

"Виключив поставки зброї та боєприпасів з державних складів та армії. Ми не віримо у військове вирішення конфлікту в Україні, тому що воно веде лише до непотрібного кровопролиття без результату", – написав словацький політик на своїй сторінці у Facebook, підбиваючи підсумки телефонної розмови із премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем.

Також Фіцо додав, що "підтвердив зацікавленість Словаччини в наданні допомоги Україні в гуманітарній та цивільній сферах". Водночас словацький премʼєр наголосив, що Словаччина і надалі заборонятиме імпорт українського зерна.

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"Наші національні інтереси іноді зіштовхуються з інтересами України, тому я підтвердив, що ми й надалі заборонятимемо імпорт української сільськогосподарської продукції на територію Словаччини, тому що ми будемо йти проти наших власних фермерів", – пояснив він.

Крім того, Фіцо повідомив, що Словаччина готова надавати Україні допомогу в сфері денуклеаризації, постачати для цього спеціальне обладнання (наприклад, Bozenas тощо). Також словацький премʼєр заявив про готовність співпрацювати в енергетичній сфері, у тому числі в моніторингу цивільних ядерних об'єктів, і надавати Україні гуманітарну допомогу.

Він також анонсував зустріч із премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем. Вона має відбутися на початку 2024 року на словацько-українському кордоні. За словами Фіцо, темою зустрічі стане співпраця країн у вищезазначених галузях.

Позиція Словаччини щодо війни в Україні

Після того, як на парламентських виборах у Словаччині перемогла проросійська партія під керуванням Роберта Фіцо, риторика країни щодо допомоги Україні суттєво змінилася. Зокрема, Фіцо майже одразу заявив, що Словаччина не буде передавати Україні озброєння для захисту від російської агресії.

Раніше Фіцо назвав війну РФ проти України "замороженим конфліктом", який не можна вирішити шляхом надання зброї українській армії. При цьому він заявив, що хотів би, аби Київ і Москва сіли за стіл переговорів.

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