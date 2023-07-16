Зазначається, що Туреччина підтримує членство у НАТО Північної Македонії, України, Боснії й Герцеговини.

Речник президента Туреччини Реджепа Ердогана Фахретін Алтун заявив, що поповнення НАТО новими членами сприятиме тривалому миру і стабільності у світі.

"Туреччина переконана, що розширення Альянсу – це ключ до тривалого миру І стабільності у світі. Саме тому Туреччина рішуче підтримує членство у НАТО Північної Македонії та Боснії й Герцеговини", - заявив Алтун виданню Middle East Eye.

Він нагадав, що "президент Ердоган підтвердив чітку підтримку Туреччиною набуття членства у НАТО Україною" перед самітом Альянсу, який відбувся у Вільнюсі цього тижня.

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"Туреччина підтримує географічне розширення НАТО не проти якоїсь певної країни, а для перетворення Альянсу у всеохоплюючу безпекову організацію, що допоможе досягти стабільності", – уточнив речник Ердогана.

Вступ України до НАТО

Україна подала заявку на вступ до Альянсу восени минулого року. Наразі 22 країни формалізували підтримку членства України в НАТО. Останньою резолюції ухвалила Болгарія.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін не має жодних сумнівів, що Україна вступить до НАТО після закінчення війни з Російською Федерацією.

Згідно з дослідженнями, перспектива вступу України до ЄС та НАТО заохочує біженців швидше повертатися додому.

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