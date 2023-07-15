Під час перебування в Польщі українські економічні мігранти, а потім і воєнні біженці могли на власні очі переконатися, які переваги та перспективи дає членство країни в НАТО та ЄС.

Перспектива членства України в НАТО та ЄС є ключовими факторами, які мотивують українських біженців повертатися з Польщі на Батьківщину після закінчення війни.

Про це свідчить дослідження "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи", проведене Міграційною платформою EWL, Фондом EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Дослідження показало, що 43% воєнних біженців та 40% мігрантів з України, які прибули до Польщі до 24 лютого 2022 року, висловили готовність повернутися в Україну, якщо вона приєднається до Північноатлантичного альянсу. Крім того, 51% біженців, які знайшли притулок у Польщі після повномасштабного вторгнення, та аж 67% економічних мігрантів, які прибули до Польщі до 24 лютого 2022 року, вказують на перспективу вступу України до Європейського Союзу як найбільш мотивуючий фактор для повернення.

Відео дня

Під час перебування в Польщі українські економічні мігранти, а потім і воєнні біженці могли на власні очі переконатися, які переваги та перспективи дає членство країни в НАТО та ЄС.

Серед інших факторів, що спонукають повертатися, респонденти також називають економічні питання, такі як підвищення рівня оплати праці, покращення умов праці та полегшення ведення бізнесу. Крім того, для них важливі сімейні аспекти, наприклад можливість возз’єднання з рідними, які залишилися в Україні. Також, як мігранти, так і біженці наголошують на необхідності низки реформ у сферах юстиції, охорони здоров’я, освіти та безпеки.

Як проводилось опитування - деталі

Опитування серед громадян України, які проживають у Польщі, проводилося 4-13 березня 2023 року шляхом прямого F2F-інтерв’ю в кількох містах Польщі на вибірці N=500 повнолітніх громадян України, як довоєнних мігрантів, так і біженців з України. Анкета опитування була розроблена Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету з використанням деяких питань Міністерства сім’ї та соціальної політики, Управління у справах іноземців та Бюро національної безпеки Польщі.

Українські біженці в Польщі

Майже удвічі зменшилася кількість українців в Польщі, які їздять лікуватися на батьківщину. До повномасштабного вторгнення 22% громадян України заявляли, що у разі проблем зі здоров’ям їдуть в Україну.