Скористатися туалетом зможуть лише вищі чини ЗС РБ.

У Військово-повітряних сил Білорусі з'явився перший пасажирський літак, на борту якого є туалет.

Як зазначає "Беларускі Гаюн", даний борт прилетів на аеродром Мачулищі 8 грудня 2022 року. До цього він довгий час перебував на зберіганні в РФ, до початку 2022 року пройшов капремонт, і після опинився в Білорусі.

Зазначається, що з кінця 2022 року даний Ту-134 був на Мінському авіаремонтному заводі, а вже в травні в щоденному зведенні авіа-активності відзначалися навчально-тренувальні польоти цього літака.

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"Треба відзначити, що даний Ту-134 - перший пасажирський літак в розпорядженні МО РБ, у якого є бортовий туалет. Відразу згадується як у листопаді 2022 р.міністри оборони та закордонних справ РБ провели цілих 6 годин у польоті на Іл-76 ВПС РБ з відром на борту", - наголошується в повідомленні.

Водночас такий привілей буде доступний лише обраним.

"Скористатися туалетом зможуть лише вищі чини ЗС РБ, тому що літак має VIP-виконання і призначений для перевезення військового керівництва", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ще нпотрібно закупити аеродромну асенізаційну машину, щоб не зливати відходи на смузі.

У минулому році білоруські ЗМІ розповідали про те, як білоруських чиновників відправляли до Вірменії (3 години польоту в одну сторону) на засідання ОДКБ на військово-транспортному Іл-76МД ВПС РБ, де немає повноцінного штатного туалету.

Білорусь і війна в Україні

25 березня міністри оборони РФ і Білорусі підписали документи про розміщення ядерної зброї на території Республіки Білорусь. 16 червня Путін заявив, що в Білорусь поставили перші ядерні заряди.

У Держдепі США у зв'язку з цим зазначили, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко поступається все більшим контролем над країною на користь російського керівництва.

Також у Білорусі продовжили навчання російської армії до кінця червня, хоча ЗМІ зазначали, що окупанти не вийдуть з Білорусі як мінімум до кінця 2023 року.

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