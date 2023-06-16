Речник Держдепу звинуватив обидві країни у безвідповідальності.

Домовленість між РФ і Білоруссю про переміщення тактичної ядерної зброї вказує на те, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко поступається все більшим контролем над країною на користь російського керівництва.

Про це під час брифінгу в Вашингтоні сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він оцінив подібне рішення Лукашенка як "безвідповідальне та провокаційне".

"Стосовно Білорусі, це ще один приклад того, як Лукашенко робить безвідповідальний і провокаційний вибір, щоби поступитися Кремлю ще більшим контролем над Білоруссю – всупереч волі білоруського народу", - наголосив речник Держдепу.

На його думку, такі дії свідчать і про безвідповідальність з боку Кремля, однак наразі США не бачать підстав для коригування позицій своїх ядерних сил.

"Ми будемо продовжувати стежити за тим, як це розгортається, і за наслідками. Як ми вже говорили раніше, і це продовжує відбуватися, ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції або жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", - зауважив Міллер.

Ядерна зброя у Білорусі

Як повідомляв УНІАН, у березні президент РФ Володимир Путін оголосив, що в Білорусі будують спеціальні сховища для тактичної ядерної зброї.

Хоча ЄС та США засудили це рішення і закликали Білорусь скасувати це рішення, міністри оборон двох країн підписали документи про порядок утримання ядерки на території РБ.

25 березня Лукашенко заявив, що переміщення ядерних боєприпасів почалося та закликав інших країн вступати в союз з РФ та РБ, щоб отримати ядерну зброю.

У червні Путін уточнив, що підготовка має завершитися у липні.

"Все йде за планом. Як ви знаєте, 7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд, і відразу ж почнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів зброї", - заявив Путін на зустрічі з Лукашенком

Днями Лукашенко заявив, що перед застосуванням ядерної зброї "ніякого вагання не буде, якщо тільки проти Білорусі буде агресія".

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