Альянс не може розраховувати на те, що Америка на чолі з Трампом приєднається до нього у відсічі Путіну, або на те, що Америка на чолі з Байденом вивільнить соціальні фонди для національних збройних сил.

І перемога на майбутніх президентських виборах у США нинішнього президента Джо Байдена, і його скандального конкурента Дональда Трампа принесуть проблеми для НАТО, оскільки Америка схоже вирішила скинути з себе тягар глобального лідерства, пише The Sunday Times.

Так, раніше Трамп заявив, що дозволить Росії "робити все, що їй заманеться" з будь-яким членом НАТО, який не виконав своє неформальне зобов'язання витрачати 2 відсотки свого ВВП на військові потреби.

Вісімнадцять з 31 члена європейського альянсу досягнуть 2-відсоткового показника цього року, але, наприклад, Німеччина витрачає на оборону лише 1,4 відсотка свого ВВП. За оцінками експертів, для створення армії, здатної захистити країну від російського нападу, країні знадобиться від чотирьох до десяти років посилених витрат.

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Але погроза Трампа частково або повністю вийти з НАТО - не єдиний американський крок, який нервує союзників, пише The Times. І він, і Байден обіцяють підвищити тарифи на їхній експорт. Крім того, Байден став фактичним Путіним в енергетичній торгівлі, відмовляючи в дозволах на будівництво заводів, з яких експортується скраплений природний газ, якого потребують європейські країни після перекриття "Північних потоків".

"Все це означає, що НАТО чекають важкі часи, незалежно від того, хто з недосконалих кандидатів переможе в листопаді. Альянс не може розраховувати на те, що Америка на чолі з Трампом приєднається до нього у відсічі Путіну, коли той вирішить зробити наступний крок, щоб знову захопити землі, які він називає "історичною Росією". І він не може розраховувати на те, що Америка на чолі з Байденом стримає зростання соціальних витрат, щоб вивільнити кошти для національної армії", - пише видання.

Тому не дивно, що не лише НАТО, але й Японія та Тайвань активно досліджують, що робити у світі, в якому Америка вирішила скинути з себе тягар глобального лідерства, як вона це зробила після Першої світової війни.

Скандальна заява Трампа

Як повідомляв УНІАН, колишній президент США Дональд Трамп, який прагне переобратися на другий термін, заявив, що США не будуть захищати країни-члени НАТО в разі невиконання фінансових зобов’язань щодо витрат на оборону. Більше того, у цьому зв'язку він заявив, що США будуть заохочувати росіян робити будь-що, що ті захочуть.

Згодом американський президент Джо Байден сказав, що заява Трампа щодо потурання російській агресії проти країн Альянсу становить загрозу для безпеки Штатів.

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