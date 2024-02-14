Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг закликав колишнього президента США Дональда Трампа не підривати систему стримування Альянсу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу.
"НАТО вдалося унеможливити військову атаку на будь-якого союзника впродовж 75 років", - сказав Столтенберг.
За його словами, це вдалося реалізувати, бо усі члени Альянсу чітко відстоювали позицію, що вони у будь-який час готові захищати один одного.
"Вся ідея НАТО полягає у тому, що атака на одного союзника призведе до реакції усього Альянсу. Доки ми разом відстоюємо це послання, ми запобігаємо будь-якій військовій атаці на кожного союзника. Тож, мета НАТО - запобігти війні, зберегти мир і унеможливити атаку на союзників НАТО", - відзначив Столтенберг.
Він підкреслив, що це дуже успішно робиться впродовж десятиріч, бо Альянс має надійну систему стримування для ворогів.
"Тому будь-які припущення, що ми не стоїмо один за одного, не збираємося захищати один одного - це підриває безпеку усіх нас, посилює ризики, і з цієї причини, дуже важливо, аби ми на ділі та на словах чітко доносили, що ми дотримуємося зобов'язань НАТО для захисту і оборони усіх союзників", - наголосив генеральний секретар
Водночас, гарною новиною він назвав те, що насправді країни-члени НАТО це якраз і роблять.
"Ми маємо спроможності. У нас є рішучість захищати та обороняти усіх союзників. І саме через це ми не бачимо будь-яких неминучих загроз проти будь-якого члена НАТО, бо з 2014 року ми значно відстоюємо нашу колективну оборону", - сказав Столтенберг.
Він додав, що Альянс здійснює найсильніше посилення колективною оборони за десятиріччя після незаконної анексії українського Криму Росією.
"Моє повідомлення (до Трампа) є саме таким, як я сказав: що ми не повинні підривати надійність (системи) нашого стримування. І це йдеться про спроможності, в які ми вкладаємо ресурси, але й про те, як ми підтримуємо контакт. Бо наші вороги свідомі про наше стримування. Ми не повинні залишати можливостей для прорахунків або непорозуміння для Москви про нашу готовність, налаштованість і рішучість захищати усіх союзників", - наголосив Столтенберг.
Як повідомляв УНІАН, колишній президент США Дональд Трамп, який прагне переобратися на другий термін, заявив, що США не будуть захищати країни-члени НАТО в разі невиконання фінансових зобов’язань щодо витрат на оборону. Більше того, у цьому зв'язку він заявив, що США будуть заохочувати росіян робити будь-що, що ті захочуть.
Згодом американський президент Джо Байден сказав, що заява Трампа щодо потурання російській агресії проти країн Альянсу становить загрозу для безпеки Штатів.