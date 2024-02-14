Генеральний секретар Альянсу заявив, що не треба робити так, що вороги будуть бачити серед країн-членів НАТО прорахунки або непорозуміння.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг закликав колишнього президента США Дональда Трампа не підривати систему стримування Альянсу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"НАТО вдалося унеможливити військову атаку на будь-якого союзника впродовж 75 років", - сказав Столтенберг.

За його словами, це вдалося реалізувати, бо усі члени Альянсу чітко відстоювали позицію, що вони у будь-який час готові захищати один одного.

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"Вся ідея НАТО полягає у тому, що атака на одного союзника призведе до реакції усього Альянсу. Доки ми разом відстоюємо це послання, ми запобігаємо будь-якій військовій атаці на кожного союзника. Тож, мета НАТО - запобігти війні, зберегти мир і унеможливити атаку на союзників НАТО", - відзначив Столтенберг.

Він підкреслив, що це дуже успішно робиться впродовж десятиріч, бо Альянс має надійну систему стримування для ворогів.

"Тому будь-які припущення, що ми не стоїмо один за одного, не збираємося захищати один одного - це підриває безпеку усіх нас, посилює ризики, і з цієї причини, дуже важливо, аби ми на ділі та на словах чітко доносили, що ми дотримуємося зобов'язань НАТО для захисту і оборони усіх союзників", - наголосив генеральний секретар

Водночас, гарною новиною він назвав те, що насправді країни-члени НАТО це якраз і роблять.

"Ми маємо спроможності. У нас є рішучість захищати та обороняти усіх союзників. І саме через це ми не бачимо будь-яких неминучих загроз проти будь-якого члена НАТО, бо з 2014 року ми значно відстоюємо нашу колективну оборону", - сказав Столтенберг.

Він додав, що Альянс здійснює найсильніше посилення колективною оборони за десятиріччя після незаконної анексії українського Криму Росією.

"Моє повідомлення (до Трампа) є саме таким, як я сказав: що ми не повинні підривати надійність (системи) нашого стримування. І це йдеться про спроможності, в які ми вкладаємо ресурси, але й про те, як ми підтримуємо контакт. Бо наші вороги свідомі про наше стримування. Ми не повинні залишати можливостей для прорахунків або непорозуміння для Москви про нашу готовність, налаштованість і рішучість захищати усіх союзників", - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, колишній президент США Дональд Трамп, який прагне переобратися на другий термін, заявив, що США не будуть захищати країни-члени НАТО в разі невиконання фінансових зобов’язань щодо витрат на оборону. Більше того, у цьому зв'язку він заявив, що США будуть заохочувати росіян робити будь-що, що ті захочуть.

Згодом американський президент Джо Байден сказав, що заява Трампа щодо потурання російській агресії проти країн Альянсу становить загрозу для безпеки Штатів.

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