Представники Республіканської партії розділилися у думках стосовно того, якою має бути реакція на чергові резонансні заяви екс-президента Штатів.

Республіканець Дональд Трамп знову опинився у центрі уваги. Сенатори з лав Республіканської партії ухиляються від критики екс-президента США й кандидата на цю посаду за слова про готовність відмовитись від захисту країн-членів НАТО в разі невиконання фінансових зобов'язань щодо оборони та заохочення Росії до нападу на держави Альянсу.

Про це повідомляє The Washington Post. Республіканські законотворці знову вимушені боротися з контроверсійними заявами Трампа після того, як колишній президент сказав, що знехтує договором про НАТО стосовно захисту союзників. Зокрема, під час передвиборчого зібрання у штаті Південна Кароліна Трамп стверджував, що якось сказав лідеру одної країни-члена НАТО, що заохочуватиме Росію робити усе, що "чорт забирай, їй заманеться" стосовно інших членів Альянсу, якщо ці країни не достатньо сплачуватимуть коштів на власну оборону. Ці слова Трампа викликали гнів серед демократів і занепокоєння серед європейських лідерів.

Водночас у лавах республіканців ця заява була сприйнята поєднанням спротиву, захисту та мовчання. Деякі сенатори-республіканці сказали, що вони не чули зауваження Трампа, коли голосували за просування пакета фінансування України та Ізраїлю у неділю, 11 лютого.

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"Я не бачив цього, тому я повинен спочатку прослухати його цитату", - сказав сенатор Томмі Тубервілль. Після того, як журналіст запитав у нього думку, чи правильно було Трампу заохочувати Росію здійснити напад на країну НАТО, Тубервілль сказав, що "не вступає у цю розмову".

Деякі сенатори, як Том Тілліс, прагнули дистанціюватися від заяв Трампа, але нагадав журналістам, що Трамп не вперше висловлював претензії до членів Альянсу за невиконання їхніх зобов'язань.

"Він використав трохи фарб, які б я не використовував, але він не помиляється у тому, що занадто багато членів не платять мінімальні 2% для НАТО", - сказав Тілліс. Сенатор додав, що це був невірний крок зі сторони команди Трампа навіть допустити висловлення ідеї нападу Росії на країну НАТО.

"Очевидно, що це не те, на мою думку, що він мав сказати, але я також не вірю, що він щиро у щось таке вірить", - додав сенатор. Інші відмахнулися від коментарів Трампа як "політичних" і припустили, що слова колишнього президента були використані, аби створити негативний наратив.

"Доволі зрозуміло для мене, що він збирається змусити їх заплатити, але я не думаю, що він має намір вийти (з НАТО, - Ред.). Він намагається довести свою правоту. Я зовсім не занепокоєний щодо цього", - сказав сенатор Ліндсі Грем.

Сенатор Марко Рубіо виправдовував Трампа - говорив, що його слова не треба сприймати буквально. Рубіо стверджував, що Трамп розповів історію про те, як застосовував важелі впливу, щоб змусити людей взятися за справу і стати більш активними в НАТО. Сенатор Майк Раундз сказав, що ніхто не хоче бачити війну в Європі, і він не думає, що Трамп цього хоче.

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Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп нещодавно заявив, що США не будуть захищати країни-члени НАТО в разі невиконання фінансових зобов’язань щодо витрат на оборону і що навіть будуть заохочувати росіян робити те, що ті захочуть.

Згодом американський президент Джо Байден сказав, що заява Трампа щодо потурання російській агресії проти країн Альянсу становить загрозу для безпеки Штатів.

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