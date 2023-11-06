У Євросоюзу закликали продовжити підтримувати Україну.

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель вважає, що Російська Федерація поки що може поповнювати свої сили та не зважати на втрати у війні проти України.

Як пише "Укрінформ", про це він заявив під час виступу перед послами ЄС. Дипломат наголосив, що союзники мають допомагати Україні підтримувати її наступ.

"Російські втрати дуже важливі, але Росія може поповнювати сили. Вона готова принести в жертву навіть більше людей. До Путіна Сталін був переконаний, що кількість сама собою є джерелом якості, коли людське життя не має значення і не цінується", — сказав Боррель.

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За його словами, якщо для українців є неприйнятним рівень втрат, то для країни-агресорки у короткостроковій перспективі питання втрат "дуже прийнятне".

"Єдине рішення – продовжувати нашу допомогу для України та залишатися об'єднаними навколо цього питання, тому що ставкою є наші ключові цінності. Якщо Україна програє – ми програємо. Нам потрібно зберігати нашу одностайність та єдність у підтримці України", – підсумував дипломат.

Втрати Росії у війні

Як повідомляв вранці Генштаб ЗСУ, втрати РФ у війні проти України орієнтовно склали 305 тис. 970 осіб. При цьому, за даними британської розвідки, РФ не спроможна забезпечити побут окупантів на війні в Україні.

NYT вже раніше писала, що бої за Авдіївку стали найдорожчими для Росії в повномасштабній війні.

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