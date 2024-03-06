За словами Гуменюк, Росія, "очевидно, продовжує атаки на припортову інфраструктуру".

Удар по Одесі 6 березня не був пов’язаний з візитом до міста президента України Володимира Зеленського. Про це в ефірі Донбас.Реалії сказала начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, Росія є країною-терористом, і вона, "очевидно, продовжує атаки на припортову інфраструктуру".

"Так, по Одесі був завданий ракетний удар, імовірно, балістичною зброєю, із влучанням в одну з будівель в припортовій інфраструктурі. Але це ніяким чином не пов'язано з конкретним візитом. Це пов’язано з терором, який ворог достатньо методично проводить", - сказала Гуменюк.

Вона також нагадала, що Росія атакувала інфраструктуру Одеси і напередодні зернової угоди, під час неї і після її закінчення.

"Зернова ініціатива, портові спроможності Одеси, області і України в цілому не дають спокою ворогу. Він намагається атакувати і знищити потенціал України як держави, яка знаходиться у війні, і намагається відновити свою економіку для того, щоб підтримувати фронт", - наголосила речник.

Атака по Одесі 6 березня

У середу, 6 березня, РФ вдарила по Одесі під час зустрічі Зеленського з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Учасники зустрічі не встигли навіть спуститися в укриття.

За словами Міцотакіса, під час удару вони перебували в Одеському морському порту. Зеленський та його штаб показували порт і розповідали про його значення, а також про те, що треба, щоб розширити можливості морського коридору для цивільних суден.

Згодом стало відомо, що п’ятеро людей загинули внаслідок російського удару по портовій інфраструктурі Одеси.

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