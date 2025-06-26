Повідомлення ЗМІ щодо наслідків атаки "обурили" Трампа та високопоставлених чиновників США.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа планує обмежити обмін секретною інформацією з Конгресом. До цього дійшло на тлі повідомлень низки ЗМІ про те, що удари по ядерних обʼєктах Ірану не повністю знищили його ядерну програму.

Журналісти посилалися на попередні розвідувальні оцінки, і їхні заяви суперечили словам Трампа про результати атаки. Як повідомили виданню Axios чотири джерела, топ-чиновники США та американський президент "обурені" через витік даних. Неназваний представник Білого дому заявив, що тим, хто зливає інформацію, "оголошують війну".

"ФБР розслідує цей витік. Розвідувальне співтовариство з'ясовує, як посилити свої процеси, щоб не допустити витоку частини аналізу розвідданих, які мають "низький рівень довіри", до ЗМІ", – сказало виданню джерело.

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Що джерела кажуть про звіти розвідки

Співрозмовники Axios заявили, що не можуть розкрити більше деталей оцінки Розвідувального управління Пентагону (DIA). Проте вони додали, що цей звіт було зроблено протягом 24 після вибухів і ґрунтувався на огляді супутникових знімків, а не на свідченнях очевидців руйнувань на місцях – безпосередньо в Ірані.

"Це був лише один ранній "знімок" інформації лише від одного з 18 агентств, що входять до розвідувального співтовариства. Автори доповіді самі визнали "низьку достовірність" оцінки, яка мала бути використана як інструмент для прийняття рішення про те, чи хоче адміністрація знову бомбардувати об'єкти", – додали джерела видання.

Удари США по Ірану

Як відомо, вночі 22 червня авіація Сполучених Штатів Америки завдала ударів по трьох ядерних обʼєктах Ірану. Як повідомив президент США Дональд Трамп, під атакою були обʼєкти в Натанзі, Фордо та Ісфахані. Він стверджував, що всі вони знищені.

Про те, що Іран не зможе заволодіти ядерною зброєю, казав і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Сам Трамп порівняв удари по Ірану з бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі. За його словами, ця атака відкинула іранську ядерну програму на десятиліття назад.

"Цей удар закінчив війну. Я не хочу проводити паралелі з Хіросімою, я не хочу порівнювати з Нагасакі, але це, по суті, щось подібне", – заявив американський лідер.

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