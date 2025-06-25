Ранні дані розвідки свідчать, що основні компоненти ядерної програми Тегерана не було знищено під час ударів.

Удари Сполучених Штатів Америки по трьох ядерних обʼєктах Ірану, які відбулися минулих вихідних, не знищили основні компоненти ядерної програми Тегерана. Імовірно, атака лище відкинула її на кілька місяців назад.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомі з попередньою оцінкою американської розвідки, яка була зроблена Розвідувальним управлінням Міністерства оборони США (DIA). За словами одного зі співрозмовників, вона ґрунтується на оцінці бойових втрат, проведеної Центральним командуванням США після американських ударів.

"Аналіз пошкоджень на об'єктах і впливу ударів на ядерні амбіції Ірану триває і може змінитися в міру надходження нових розвідувальних даних. Але перші висновки суперечать неодноразовим заявам президента Дональда Трампа про те, що удари "повністю і безповоротно знищили" іранські об'єкти зі збагачення ядерної енергії. Міністр оборони Піт Гегсет також заявив у неділю, що ядерні амбіції Ірану "були знищені", – йдеться в матеріалі.

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Проте два джерела сказали журналістам, що запаси збагаченого урану, які мав Іран, знищені не були. Один зі співрозмовників також заявив, що центрифуги в основному "неушкоджені".

"Отже, за оцінкою (DIA), США відкинули їх назад, можливо, на кілька місяців, максимум", – зауважив він.

Білий дім визнав, що така оцінка існує, але висловив незгоду з цими даними. Прессекретарка Керолайн Левітт наголосила, що йдеться про спробу принизити Трампа:

"Ця нібито оцінка є абсолютно неправильною і була класифікована як "цілком таємна", але все ж таки була передана CNN анонімним невдахою низького рівня в розвідувальному співтоваристві. Витік цієї нібито оцінки є явною спробою принизити президента Трампа і дискредитувати відважних пілотів-винищувачів, які бездоганно виконали місію зі знищення іранської ядерної програми. Всім відомо, що відбувається, коли ви ідеально скидаєте чотирнадцять 30-кілограмових бомб на ціль: повне знищення", – йдеться в її заяві.

Тим часом американські військові кажуть, що операція пройшла за планом і була "приголомшливим успіхом".

"Для США ще рано мати повну картину наслідків ударів, і жодне з джерел не повідомило, як оцінка DIA співвідноситься з думкою інших відомств розвідувального співтовариства. США продовжують збирати розвідувальну інформацію, в тому числі зсередини Ірану, оцінюючи завдані збитки", – додали автори.

Удари США по Ірану

Біля 3 години ночі 22 червня (за Києвом) президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про удари по трьох ядерних обʼєктах на території Ірану.

"Ми завершили нашу дуже успішну атаку на три ядерні об'єкти в Ірані, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. Усі літаки зараз перебувають за межами повітряного простору Ірану. На основний об'єкт, Фордо, було скинуто повний боєзапас бомб", – написав він.

Американський президент стверджував, що всі обʼєкти було знищено. Своєю чергою, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран вже не зможе мати ядерну зброю. За його словами, країна була "дуже близька" до володіння нею. Водночас він не став відповідати на запитання про те, чи знали США, де саме знаходиться іранський високозбагачений уран.

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