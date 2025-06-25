Очільник Білого дому заявив, що атака США відкинула іранську ядерну програму на десятиліття назад.

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву на полях саміту НАТО в Гаазі, порівнявши нещодавні удари американських військових по ядерних об’єктах Ірану з атомним бомбардуванням японських міст Хіросіма та Нагасакі у 1945 році.

На полях саміту НАТО в Гаазі Трамп зазначив, що ці дії поклали край збройному конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

"Цей удар закінчив війну. Я не хочу проводити паралелі з Хіросімою, я не хочу порівнювати з Нагасакі, але це, по суті, щось подібне", — сказав Трамп журналістам.

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Очільник Білого дому заявив, що атака США відкинула іранську ядерну програму на десятиліття назад і, на його думку, Тегеран більше не зможе відновити збагачення урану.

Бомбардування Хіросіми і Нагасакі

У серпні 1945 року США скинули атомні бомби на японські міста Хіросіма (6 серпня) та Нагасакі (9 серпня), що призвело до загибелі понад 200 тисяч людей. Це прискорило капітуляцію Японії у Другій світовій війні та стало першим і єдиним випадком бойового застосування ядерної зброї в історії.

Атака США на Іран

Як повідомляв УНІАН, 22 червня США здійснили удари по трьох ядерних обʼєктах на території Ірану. Відразу після атаки президент Трамп стверджував, що всі обʼєкти було знищено.

Втім, CNN та New York Times викрили Білий дім у брехні. Видання заявили, що удари Сполучених Штатів Америки не знищили основні компоненти ядерної програми Тегерана. Імовірно, атака лище відкинула її на кілька місяців назад.

Трамп розлючений через ці публікації у ЗМІ. Він продовжує стверджувати, що інформація ЗМІ не відповідає дійсності та принижує американських військових, які здійснювали удари.

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