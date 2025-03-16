Держсекретар заявив, що США не має намірів проводити наземні військові рейди в Ємені.

США не має намірів проводити наземні військові рейди в Ємені, а обмежиться лише авіаударами. Про це розповів держсекретар США Марко Рубіо, пише CNN.

"Я не чув розмов про наземні рейди. Не думаю, що зараз у цьому є необхідність", - сказав він.

За словами американського посадовця, авіаудари по Ємену "спрямовані на те, щоб усунути здатність хуситів націлюватися на глобальне судноплавство та кораблі ВМС США". Рубіо назвав військову місію проти хуситів, яку розпочали США, "послугою для світу".

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"Це спроба позбавити їх можливості контролювати глобальне судноплавство в цій частині світу. Просто цього більше не буде", - запевнив він.

Держсекретар США заявив, що їхні удари по хуситах захищають не тільки американські інтереси, але й глобальні торгові шляхи.

"І це триватиме, доки це не буде виконано", - запевнив Рубіо.

Крім того, посадовець попередив Іран, що він теж несе відповідальність за атаки хуситів, оскільки підтримує їх.

"Це було попередження Ірану: не продовжуйте підтримувати їх, тому що тоді ви також будете нести відповідальність за те, що вони роблять, атакуючи кораблі ВМС і атакуючи глобальне судноплавство", - звернувся Рубіо.

Удари США по хуситах: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 15 березня президент США Дональд Трамп наказав ударити по хуситах у Ємені, які ведуть "безперервну кампанію піратства, насильства та терору" проти американських та інших суден, літаків і безпілотників. Він запевнив, що США не буде терпіти атак хуситів, а застосовуватиме "нищівну летальну силу", доки не досягне мети.

Згодом стало відомо, що Трамп особисто спостерігав за нанесенням ударів по Ємену. Також американські військові чиновники назвали суботні удари початком тривалої кампанії проти повстанського угруповання.

Крім того, Рубіо у телефонній розмові поінформував міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про військові операції США зі стримування підтримуваних Іраном хуситів і наголосив, що "продовження атак хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі є неприпустимим".

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