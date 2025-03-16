Однією з тем були військові операції США зі стримування підтримуваних Іраном хуситів.

Держсекретар США Марко Рубіо провів розмову з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомив Державний департамент.

Зазначається, що вони обговорили "подальші кроки за підсумками нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії та домовилися продовжити роботу з відновлення зв'язку між Сполученими Штатами та Росією".

Крім того, вказується, що Рубіо поінформував РФ про військові операції США зі стримування підтримуваних Іраном хуситів і наголосив, що "продовження атак хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі є неприпустимим".

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У російському МЗС також повідомили про телефонну розмову Рубіо з Лавровим. Там зазначили, що вони обговорили "конкретні аспекти реалізації взаєморозумінь, досягнутих на зустрічі 18 лютого в Ер-Ріяді".

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що напередодні президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по хуситах у Ємені, які ведуть "безперервну кампанію піратства, насильства і терору" проти американських та інших суден, літаків і безпілотників.

"Ваш час минув, і ваші атаки мають припинитися негайно. Якщо цього не станеться, на вас чекає пекельний вогонь, якого ви ще ніколи не бачили!" - попередив Трамп.

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