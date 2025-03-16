Серед об'єктів, що зазнали ударів, були будинки лідерів хуситів, які проживають у столиці Ємену.

Президент США Дональд Трамп заявив, що віддав наказ про нанесення "рішучих і потужних" ударів США по повстанцях-хуситах в Ємені. Як пише The Wall Street Journal, він заявив, що "пекло обрушиться", щоб протистояти операціям повстанців. За словами Трампа, удари триватимуть, поки хусити не припинять напади на морські судна біля узбережжя.

Також на сторінці Білого дому в Х опубліковано фото Трампа, який особисто спостерігав за нанесенням ударів.

"Президент Трамп вживає заходів проти хуситів, щоб захистити американські судноплавні активи та стримати терористичні загрози", - йдеться в повідомленні.

За повідомленнями місцевих жителів, у суботу в околицях столиці Сана прогриміли вибухи. Представник міністерства охорони здоров'я заявив, що щонайменше 31 мирного жителя було вбито і 101 поранено.

Зазначається, що серед об'єктів, які зазнали ударів, були будинки лідерів хуситів, які проживають у столиці. Удари було завдано по місту Саада, де базуються хусити, і по району Сан'а в Джерафі.

При цьому американські військові чиновники назвали суботні удари початком тривалої кампанії проти повстанського угруповання.

Під час операції було завдано "високоточних ударів по підтримуваних Іраном цілях хуситів в усьому Ємені для захисту американських інтересів, стримування ворогів і відновлення свободи судноплавства", - йдеться в повідомленні Центрального командування США в X.

За словами двох співрозмовників видання, нинішня хвиля ударів переслідує три мети.

У короткостроковій перспективі вона спрямована на ракетні установки хуситів, які перекидаються до узбережжя для підготовки до нових атак на морські судна. Також удари наносяться по керівництву хуситів. І, нарешті, удари дають зрозуміти Ірану, що він може стати наступним і який військовий потенціал і міць можуть бути задіяні, зазначають джерела.

Нагадаємо, 15 березня Трамп у своїй соцмережі Truth Social повідомив, що віддав наказ завдати удару по хуситах у Ємені, які ведуть "безперервну кампанію піратства, насильства і терору" проти американських та інших суден, літаків і безпілотників.

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