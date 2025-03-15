Також президент США попередив Іран про те, що "підтримка терористів-хуситів має припинитися негайно".

Президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по хуситах у Ємені, які ведуть "безперервну кампанію піратства, насильства та терору" проти американських та інших суден, літаків і безпілотників. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Він нагадав останній американський військовий корабель, який проходив через Червоне море чотири місяці тому, "зазнав понад десяток атак з боку хуситів". При цьому Трамп наголосив, що на те, що "хусити діяли без жодних обмежень", реакція попереднього президента Джо Байдена "була жалюгідно слабкою".

"Отримуючи фінансування від Ірану, ці бандити запускали ракети по американських літаках і націлювалися на наших військових та союзників. Ці безперервні напади коштували економіці США та світу мільярди доларів, водночас ставлячи під загрозу невинні життя", - зазначив президент США.

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Він запевнив, що США не буде терпіти атак хуситів на американські судна, а буде застосовувати "нищівну летальну силу", доки не досягне своєї мети.

"Наші відважні військові зараз здійснюють повітряні атаки на бази терористів, їхніх лідерів та системи протиракетної оборони, щоб захистити американські судна, авіацію та військово-морські сили, а також відновити свободу навігації. Жодна терористична група не зможе зупинити американські комерційні та військові судна від вільного пересування світовими водами", - підкреслив Трамп.

Також він звернувся до хуситів із такими словами:

"Ваш час вичерпано, і ваші атаки мають припинитися негайно. Якщо цього не станеться, вас очікує пекельний вогонь, якого ви ще ніколи не бачили!".

Також він попередив Іран про те, що "підтримка терористів-хуситів має припинитися негайно".

"Не смійте загрожувати американському народу, їхньому президенту, який отримав один із найпотужніших мандатів в історії, або міжнародним торговельним шляхам. Якщо ви це зробите – будьте обережні, тому що Америка повністю покладе на вас відповідальність, і ми не будемо з вами люб’язними", - написав Трамп.

Інші заяви Трампа

Як повідомляв раніше УНІАН, президент США призначив генерала Кіта Келлога спеціальним посланником в Україні. Про це американський лідер повідомив на своїй сторінці в соцмережі. За словами Трампа, Келлог працюватиме безпосередньо із президентом України Володимиром Зеленським та українським керівництвом.

Також Трамп сказавв, що "з часткою сарказму" обіцяв завершити війну в Україні за добу. Так америанський лідер відповів на запитання журналістки про свою обіцянку "покласти край війні" за 24 години. "Ну, я був дещо саркастичний, коли це говорив. Насправді я тільки мав на увазі, що хотів би її завершити, і я думаю, що мені це вдасться", - пояснив президент США.

Крім того, Трамп обіцяв, що 17 березня можуть з'явитися нові деталі про можливе припинення вогню в Україні. За його словами, ситуація продовжує залишатися складною, але переговори з Україною і Росією "йдуть добре".

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