Також ЄС визначив, що санкції проти Росії та Білорусі мають бути збережені та продовжені.

Європарламент засудив поїздку з "місією миру" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії, повідомляє прес-служба ЄП.

"Парламент засуджує варварський ракетний удар Росії по дитячій лікарні Охмадит у Києві та нещодавній візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Російської Федерації, який не представляє ЄС і є грубим порушенням договорів та спільної зовнішньої політики ЄС", – повідомили в прес-службі ЄП.

Там також зазначили, що Угорщина має понести відповідальність за такі дії. Адже враховуючи, що після "миротворчої місії" Орбана РФ вдарила по дитячій лікарні в Києві – мирні зусилля Орбана не є актуальними, відзначили в ЄП. Також, Європарламент підтвердив свою позицію щодо готовності продовжувати підтримувати Київ до перемоги.

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"Резолюція, яка викладає першу офіційну позицію новообраного Європарламенту щодо війни Росії проти України, підтверджує незмінну підтримку євродепутатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Парламент закликає ЄС зберегти та розширити свою політику санкцій проти Росії та Білорусі, відстежувати та переглядати її ефективність і вплив, а також систематично вирішувати проблему обходу санкцій компаніями, що базуються в ЄС, третіми сторонами та третіми країнами", – йдеться у повідомленні.

"Мирна місія" Орбана: що відомо

2 липня Орбан уперше за 12 років відвідав Київ і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі Орбан закликав Україну припинити вогонь. Згодом він також відвідав Москву, Пекін, Анкару, а також зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Україну Орбан закликав до припинення вогню, а після зустрічі з російським правителем сказав журналістам, що той "не може програти".

За поїздку до Росії Орбана жорстко критикували у Європейському союзі. На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, такими візитами Орбан прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори, щоб підірвати європейську підтримку України.

Тим часом BILD повідомило, що після свого турне прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Євросоюз відновити дипломатичні відносини з Російською Федерацією.

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