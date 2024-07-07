Орбан намагається змістити увагу Заходу з підтримки України на мирні переговори.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує позиціонувати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні, незважаючи на те, що президент Росії Володимир Путін відмовляється від посередництва або серйозних переговорів.

Як ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни, найімовірніше, Орбан прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори, щоб підірвати європейську підтримку України.

"Зусилля Орбана з просування переговорів, імовірно, є частиною його постійних зусиль зі зміщення уваги Європи на обговорення мирних переговорів і відмову від обговорення військової підтримки України. Орбан постійно виступав проти і підривав зусилля ЄС з надання військової допомоги Україні, і зміщення акценту Європи з військової допомоги підтримує цю ширшу мету тепер, коли Угорщина стала головою Ради ЄС", - пишуть аналітики ISW.

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Також у звіті згадується, що прем'єр-міністр Болгарії Дімітар Главчев 5 липня запропонував Болгарії виступити посередником у мирних переговорах між Україною і Росією. Крім того, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 6 липня також закликав Україну розширити і прискорити поточний мирний процес, щоб запобігти "поглибленню поляризації" і "поставити дипломатію в пріоритет".

"Заклики Орбана та інших до переговорів і мирна формула України - це різні зусилля з різними цілями, і президент Росії Володимир Путін продемонстрував, що він не зацікавлений у будь-яких угодах на основі переговорів, окрім капітуляції України", - зазначають аналітики.

Водночас, підкреслюють в ISW, здатність України продовжувати свій власний мирний процес залежить від її здатності звільнити значну в оперативному плані територію. При цьому Україна не зможе здійснити успішні контрнаступальні дії на підтримку цієї мети без військової підтримки Заходу в найближчій і середньостроковій перспективі, зазначають в ISW.

"Мирна місія" Орбана

2 липня Орбан уперше за 12 років відвідав Київ і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі Орбан закликав Україну припинити вогонь.

У п'ятницю, 5 липня Орбан прилетів до Москви для зустрічі з правителем РФ Володимиром Путіним із так званою "мирною місією".

Цей візит викликав різку хвилю критики в Європі. Так, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас впевнена, що Орбан використовує своє головування в Євросоюзі для того, щоб посіяти плутанину. Депутат Бундестагу Міхаель Рот закликав Угорщину піти з посади країни, яка головує в ЄС. У Білому домі також засудили візит Орбана, заявивши, що заявивши, він не зробить нічого, щоб покласти край війні.

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