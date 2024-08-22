Цього тижня правозахисні групи розкритикували Угорщину за те, що вона відкликала державний притулок для українських біженців.

Угорщина припустила, що може почати перевозити мігрантів, які з'являються на її кордоні, прямо до Брюсселя, якщо вона не зможе розв'язати суперечку з Європейським союзом про штрафи за свою політику надання притулку.

Європейський суд наклав штраф у розмірі 200 мільйонів євро (223 мільйони доларів США) плюс додатковий щоденний штраф у розмірі 1 мільйона євро на країну за невиконання прем'єр-міністром Віктором Орбаном попереднього рішення суду про захист прохачів притулку, пише Bloomberg.

Орбан уже обіцяв помститися в червні за це рішення, одне з кількох питань, що затьмарюють початок його перебування на посаді голови ЄС у другій половині 2024 року.

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Переговори з Європейською комісією розпочнуться у вересні, повідомив міністр, який відповідає за канцелярію прем'єр-міністра Гергей Гуляш. Якщо ці переговори не увінчаються успіхом, Угорщина почне видавати мігрантам "квитки в один кінець до Брюсселя", сказав він.

"Ми повинні дійти згоди якомога швидше, тому що ми не хочемо платити великі суми щодня", - сказав Гуляш. "Але якщо Брюссель хоче прийняти мігрантів, ми можемо допомогти".

Хоча Гуляш не надав подробиць щодо того, як працюватиме така схема, ця ідея перегукується зі суперечками між штатами США щодо того, що мігрантів відправляють до Нью-Йорка автобусами з техаського кордону. У Європі прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер заприсягся, що його новий лейбористський уряд скасує план попередника Ріші Сунака з депортації прохачів притулку в Руанду.

Окремо цього тижня правозахисні групи розкритикували Угорщину за те, що вона відкликала державний притулок для українських біженців, які прибувають із регіонів, не зачеплених безпосередньо бойовими діями на лінії фронту з Росією. Група угорців із західного Закарпаття України тимчасово залишилася без даху над головою після переїзду, хоча Гуляш сказав, що гуманітарні групи допомогли надати їм житло.

За словами представника ЄС, виконавчий орган ЄС вивчає указ, але заявив, що ЄС єдиний у питанні надання захисту, включно з розміщенням, тим, хто тікає від конфліктів.

Напруженість між ЄС та Угорщиною

Наприкінці липня Угорщина дозволила росіянам і білорусам в'їжджати до Європейського Союзу без перевірок безпеки. При цьому в ЄС були незадоволені цим рішенням, адже серед іноземців, які прибули на територію Європейського Союзу, можуть бути російські шпигуни та терористи.

Зокрема, литовський євродепутат Петрас Ауштрявічюс заявив, що дії Угорщини, яка відновила видачу віз громадянам РФ і Білорусі, є ляпасом Європейському Союзу, на який Брюссель має відповісти.

Уряд Угорщини із запізненням відповів Європейській комісії на прохання пояснити рішення про спрощення в'їзду в країну для росіян і білорусів.

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