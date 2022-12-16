Зазначається, що це значна сума, навіть порівняно з іншими країнами Європи.

Угорщина станом на 25 листопада заморозила російські активи на суму майже 350 мільярдів форинтів, тобто 870 млн євро.

Про це пише угорське видання Nepszava. Це при тому, що до листопадової звітності Будапешт повідомив Брюссель про арешт лише 3000 євро.

У виданні зазначили, що 870 млн євро - це значна сума, навіть порівняно з іншими країнами Європи. Значні санкційні активи були виявлені в Угорщині, якраз тоді, коли загострилася боротьба уряду Віктора Орбана за кошти ЄС з Брюсселем.

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Згідно з останніми даними, в Італії заморожено 2,3 млрд євро, у Німеччині - 2,2 млрд, в Австрії - майже 1,8 млрд євро, тоді як у Болгарії це 11,3 млн, у Чехії - 10,8 млн, у Словаччині - 4,9 млн євро.

Війна в Україні: підтримка Угорщини

Як повідомляв УНІАН, влада Угорщини змогла добитися від Євросоюзу розмороження частини призначених їй грошей, в обмін на зняття вето з 18 млрд євро допомоги для України. Ця країна неодноразово блокувала антиросійські санкції й підтримку України.

За даними ЗМІ, Угорщина в ході переговорів лідерів Євросоюзу щодо дев’ятого пакету санкцій проти РФ домоглася невключення до нього трьох російських міністрів.

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