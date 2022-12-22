Напруженість у відносинах між Будапештом і Брюсселем посилюється.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що недавній корупційний скандал за участю кількох членів Європарламенту поставив під сумнів довіру до цієї установи, а тому слід ліквідувати цей орган в його нинішньому вигляді.

Як пише видання Associated Press, заяви послідували після того, як Євросоюз заморозив фінансування Угорщини на суму понад 12 млрд євро через побоювання, що уряд Орбана застосовує жорсткі заходи щодо незалежності судової системи, нагляду за офіційною корупцією та утиску прав меншин.

Напруженість у відносинах між Будапештом і Брюсселем посилюється лобіюванням угорським урядом пом'якшення санкцій проти РФ, введених за її війну проти України.

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Угорщина регулярно блокувала прийняття жорстких санкцій щодо Росії за її вторгнення в Україну, вимагаючи пом'якшень то по російській нафті, то по газу, то висуваючи ультиматуми по відсутності в санкційних пакетах атомної енергетики. Орбан заблокував прийняття санкцій щодо глави РПЦ Патріарха Кирила.

Більш того, на початку осені Орбан закликав зняти всі санкції з Росії до кінця цього року, оскільки вони, нібито, стали причиною інфляції і взагалі негативно позначаються на економіці ЄС. Орбан також публічно заявив, що Україна не зможе перемогти РФ з нинішньою підтримкою країн Північноатлантичного альянсу.