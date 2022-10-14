За словами Орбана, існує "табір миру", до якого належить і Угорщина, і де вирішення нинішньої кризи можна побачити через мирні переговори.

Санкції Європейського союзу проти Росії провалилися і тому потрібно починати мирні переговори між РФ та Україною.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на радіо Kossuth Rádió, а текст його заяви опублікований на сайті уряду.

За словами Орбана, існує "табір миру", до якого належить і Угорщина, і де вирішення нинішньої кризи можна побачити через мирні переговори.

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"Святіший Отець виступає за мир. Кіссінджер виступає за мир. Ми були в Німеччині, там є поважний філософ на ім'я Габермас, лівий, не з нашої політичної спільноти. Але він говорить те ж саме, що і ми. Там є американці, республіканці, бізнесмени світового масштабу. Я відчуваю, що голос за припинення вогню, а потім за мирну угоду після припинення вогню стає сильнішим", - сказав він.

Орбан також заявив, що санкції проти Росії погано розроблені, а енергетичні обмеження - це сумнівний механізм, тому що в світовій історії санкції зазвичай вводять ті, хто має домінуюче становище.

"Зараз в енергетичному секторі сумнівно, що ми маємо домінуючу позицію, тому що ми є покупцями, а росіяни є постачальниками", - висловився угорський прем'єр.

Проросійська політика Угорщини

Чинний угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном уже давно відомий своєю проросійською позицією. Зокрема, він неодноразово ставив перепони для запровадження нових санкцій проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

А у вересні Орбан закликав ЄС узагалі скасувати всі санкції проти РФ до кінця цього року. Він вважає, що нібито саме санкції, а не агресивні дії Кремля, є причиною економічних проблем, енергетичної кризи та інфляції в Європі.

В кінці вересня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрівся у Нью-Йорку з російським колегою Сергієм Лавровим та заявив йому, що не підтримує нових санкцій Євросоюзу проти РФ. Щоправда, Будапешт, попри попередні заяви, вирішив все таки не блокувати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії.

Раніше в червні Угорщина змусила відкласти ухвалення пакету санкцій ЄС, спрямованих проти російської нафти, і погодила його лише після того, як отримала винятки, які, як і раніше, дозволяли Будапешту отримувати доступ до трубопровідної нафти з РФ. Окрім цього, Угорщина хоче від ЄС гарантій, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції.

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