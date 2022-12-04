Глава МЗС країни вважає, що подібні обмеження шкодять європейській економіці.

Угорщину звільнили від необхідності дотримуватися "цінової стелі" для російської нафти.

Як заявив в Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, під час перемовин з ЄС про граничну ціну на нафту представники країни "наполегливо боролися за інтереси Угорщини".

"У підсумку нам це вдалося: Угорщина була звільнена від обмеження ціни на нафту. Зробивши це знову, нам вдалося захистити безпеку енергопостачання нашої країни", – оголосив голова МЗС.

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Сійярто також заявив, що введення стелі цін на російську нафту і подібні заходи нібито "найбільше шкодять європейській економіці".

"Цінова стеля" для російської нафти

3 грудня Рада Європейського Союзу встановив граничну ціни на нафту з Росії, на рівні 60 доларів за барель. Її застосовуватимуть з 5 грудня. Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що це значно скоротить доходи Росії. Країни "Великої сімки" і Австралія таже погодили введення аналогічного обмеження ціни на нафту.

Частина країн Європи наголошували, що не вважають обмеження ціни досить ефективним засобом для скорочення доходів країни-агресора. .

Президент України Володимир Зеленський також не підтримав це рішення. За його словами, "не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка є цілком комфортною для бюджету держави-терориста".

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