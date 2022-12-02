Віктор Орбан незадоволений, що Україна просить гроші на функціонування держави.

Будапешт відмовляється підтримувати план Європейського Союзу про виділення Україні в 2023 році допомоги в розмірі 18 мільярдів євро. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан незадоволений, що Київ отримує кошти не тільки на захист від військової агресії Російської Федерації.

"Ми не підтримуємо взяття спільного кредиту ЄС для цієї мети, оскільки не хочемо, щоб ЄС перетворився на спільноту держав, що мають спільні борги. Не треба зі спільноти держав перетворюватися в співтовариство боржників. Не Угорщина зазвичай опиняється в ситуації, коли не може повернути свої борги, а інші країни. Ми не підтримуємо спільні запозичення ЄС не тільки у зв'язку з Україною, але і в інших випадках", - цитує Орбана Telex.

При цьому він запропонував, щоб кожна держава Європи виділила зі свого бюджету гроші для України й таким чином розділити витрати.

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"Ми зарезервували необхідні гроші і дамо їх Україні в 2023 році. Якби Захід прагнув до миру, то цих витрат не було б, або вони були б не такими великими. Але поки Угорщина без необхідності змушена, але розуміє, що необхідно підтримувати Україну", - зазначив угорський прем'єр.

Також він незадоволений тим, що Україна просить ЄС допомогти покрити соціальні витрати.

"Вони не можуть платити пенсії, вони не можуть утримувати свою інфраструктуру, тому вони звернулися до ЄС з проханням "дайте нам грошей". Це ж так просто та примітивно - дати грошей", - обурено підсумував Орбан.

Роль Угорщини у війні проти України - що відомо

Уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном потоянно робить випади в бік України, тим самим підігруючи Росії у війні проти України. Крім того, Будапешт неодноразово намагався запровадити європейських санкцій проти Москви, надання військової допомоги Україні, а також транзиту озброєння для української армії.

Також сам Орбан неодноразово потрапляв у міжнародні скандали, демонструючи територіальні претензії до своїх сусідів.

В результаті у Будапешта виникли проблеми з фінансуванням від ЄС. 30 листопада стало відомо, що Угорщина не отримає 7,2 мільярда євро, поки уряд Орбана не проведе судові та анткорупційні.

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