В Угорщині зменшується кількість людей, які вважають РФ стратегічним партнером.

Попри скандальні антиукраїнські заяви уряду Угорщини, 90% мешканців країни підтримують українців.

Про це свідчать результати дослідження неурядової організації GLOBSEC зі штаб-квартирою в Братиславі.

Зазначається, що 90% опитаних угорців сказали, що вважають важливим продовжувати підтримку українських біженців. Водночас 41% респондентів переконані, що українці отримують допомогу "за рахунок" представників населення Угорщини, які її потребують більше.

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Згідно з опитуванням, тільки 54% респондентів вважають, що економічні санкції проти Росії працюють і повинні залишатися чинними до деокупації української території. Лише 27% угорців вважають Росію стратегічним партнером. Минулого року їх було 35%.

48% угорців переконані, що РФ загрожує безпеці, а 38% погодилися, що Росія — загроза їхній ідентичності й цінностям. 89% угорців підтримують членство в НАТО, а 77% вважають, що Альянс захищає їх від нападів із боку інших держав.

Війна в Україні - заяви Орбана

Як раніше повідомляв УНІАН, угорський прем'єр Віктор Орбан вже прославився антиукраїнськими заявами. Будапешт блокує транш фінансової допомоги Євросоюзу Україні, санкції проти РФ та засідання комісії Україна-НАТО.

Нещодавно уряд Угорщини випустив відеоролик з картою, на якій окупований Росією Крим не є частиною України. МЗС відповіло Угорщині офіційним демаршем.

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