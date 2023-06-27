Про воєнні злочини можна говорити після війни, стверджує прем'єр Угорщини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не захотів називати російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Очільник угорського уряду стверджував, що про воєнні злочини варто говорити після війни, пише Bild. Орбана запитали, чи вважає він лідера росіян воєнним злочинцем, і отримали таку відповідь: "Ні. Не для мене".

Свою позицію прем'єр пояснив тим, що війна ще триває. "Про воєнні злочини можна говорити після війни. Якщо ви хочете перемир'я, а потім переговорів, ми маємо переконати тих, хто є частиною конфлікту, сісти за стіл переговорів. Просити їх підійти до столу і говорити: "Підійдіть до столу, і я вас заарештую" - не найкраща ідея", - заявив чиновник.

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Орбан стверджував, що для миру потрібні переговори, а для переговорів необхідні перемовники. "Кому ще вести переговори, як не лідерам залучених країн", - підкреслив прем'єр Угорщини.

Війна в Україні та позиція Орбана - що потрібно знати

Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт Володимира Путіна й уповноваженої при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинуватили у причетності до депортації дітей з України. Диктатору і чиновниці загрожує арешт у 123-х державах.

Віктор Орбан ще до початку повномасштабної війни Росії проти України займав антиукраїнську позицію і заважав співпраці Києва з НАТО. Потім угорський прем'єр говорив, що українська держава не може перемогти росіян "на полі бою", і стверджував, що Угорщина не поділяє підхід Альянсу щодо допомоги Києву.

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