За його словами, Путін намагається зупинити надання базових послуг українцям.

Президент РФ Володимир Путін хоче використати зиму як зброю на війні. Тому Україна та її союзники мають бути готовими до нових спроб Росії зруйнувати українську критичну інфраструктуру.

Як повідомляє Укрінформ, таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Бухаресті. За його словами, Путін намагається зупинити надання базових послуг українцям.

"Президент Путін намагається зруйнувати енергетичну й газову інфраструктури та зупинити надання базових послуг українцям. Чинячи так на початку зими, він демонструє, що хоче використати зиму як зброю проти України. Це жахливо, й ми повинні бути готовими до подальших атак", – наголосив Столтенберг.

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За словами генсекретаря НАТО, саме через це країни Альянсу посилили підтримку України.

"Союзники надають сучасні системи протиповітряної оборони та інші системи, які можуть реагувати на загрози, які становлять різні типи дронів, керованих та балістичних ракет. Я очікую, що одним із меседжів зустрічі глав МЗС країн НАТО у Бухаресті буде потреба подальшого нарощування поставок як протиповітряних систем, так і запасних частин, навчання та боєприпасів до різноманітних систем протиповітряної оборони, оскільки нам треба допомогти Україні захиститися від такого жахливого типу війни", – додав Столтенберг.

Російські удари по інфраструктурі: яка ситуація в Україні

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, за дев'ять місяців Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по нашій країні. При цьому 97% російських цілей були цивільними, а 220 ударів прийшлися на обʼєкти енергетичної інфраструктури.

Через обстріли в багатьох регіонах України виникли серйозні проблеми з електропостачанням, запроваджено аварійні відключення світла.

Військовий стратег Міноборони Австрії полковник Маркус Райснер заявив, що Україна може залишитися у повній темряві вже через декілька тижнів. Якщо не захистити критичну інфраструктуру, то вона більше не працюватиме. Для цього потрібно створити потужну протиповітряну оборону.

28 листопада 2022 року радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголосив, що відсьогодні українцям треба бути готовими до чергового масованого ракетного удару РФ. На підготовку таких атак росіянам зазвичай потрібно від 7 до 14 днів. Він додав, що не слід нехтувати правилами безпеки, а також потрібно тримати зарядженими повербанки і зробити запаси води.

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