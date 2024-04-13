Україна схвалила план реформ, поетапне виконання якого буде умовою для отримання наступних траншів.

Розмір травневого траншу макрофінансової допомоги для України від ЄС може складати 1,9 млрд євро.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив під час спілкуванні зі ЗМІ на тлі засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань, передає "Європейська правда".

Як нагадав чиновник, Україна у березні вже отримала перший транш з погодженої програми макрофінансової допомоги на 50 млрд євро Ukraine Facility, та у квітні має отримати 1,5 млрд.

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Україна схвалила план реформ, поетапне виконання якого буде умовою для отримання наступних траншів та одночасно буде наближати Україну до відповідності стандартам ЄС у рамках її євроінтеграційної роботи.

"Що стосується наступних кроків: Єврокомісія оцінює український план реформ з метою визначити квартальні індикатори виконання реформ та інвестицій для розблокування наступних платежів", - сказав він.

Домбровскіс зазначив, що невдовзі ЄК фіналізує цю роботу і передасть оцінку Раді ЄС. Коли буде досягнуто погодження, це відкриє шлях до виплати Україні попереднього фінансування у розмірі 1,9 млрд євро, найбільш імовірно – у травні.

Допомога Україні від ЄС: останні новини

Нагадаємо, що раніше Європейський Союз знайшов законний спосіб, який дасть змогу використовувати заморожені російські активи для військової допомоги Україні.

Також Єврокомісія виплатила Україні перший транш макрофінансової бюджетної підтримки на суму 4,5 мільярда євро.

А нещодавно міністри сільського господарства п'яти країн закликали Європейську комісію заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі.

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