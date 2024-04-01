Фінансування надано на безповоротній основі в рамках проектів Світового банку.

До держбюджету України надійшло 118 млн доларів на безповоротній основі від уряду Японії на охорону здоров’я та відновлення, повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що кошти надані в рамках проектів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) та "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

"Залучені кошти в рамках проектів HEAL та HOPE допоможуть уряду надавати своїм громадянам належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України", – зауважив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Залучене грантове фінансування від уряду Японії складається з:

70 млн доларів в рамках проекту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій;

48,2 млн доларів в рамках проекту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE), кошти за проектом спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт.

Фінансова допомога Україні – останні новини

Минулого тижня Україна отримала 1,5 млрд доларів позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку. Кошти буде спрямовано для підтримки ключових пріоритетів держбюджету.

26 березня до держбюджету України надійшло 880 млн доларів від Міжнародного валютного фонду – четвертий транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF. Усього Україна вже залучила близько 5,4 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів.

20 березня Європейська комісія виплатила Україні перший транш макрофінансової бюджетної підтримки на суму 4,5 млрд євро з "Українського фонду" загальним обсягом 50 млрд євро. Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування Україна може отримати вже у квітні.

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