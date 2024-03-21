Виступи з цього питання плануються 26 березня на засіданні Ради міністрів сільського господарства.

Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії із закликом заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Євросоюзу. Про це повідомила прес-служба Міністерства сільського господарства Литви.

У зверненні до єврокомісарів, ініційованому Литвою, також міститься прохання забезпечити співпрацю країн-членів ЄС, щоб це обмеження було ефективно реалізовано на всій території ЄС. Міністри наголосили на важливості впровадження заходів, спрямованих на недопущення можливо вкраденого з України зерна на європейський ринок.

За словами міністра сільського господарства Кястучіса Навіцкоса, санкцій ЄС проти Росії-агресора недостатньо, тому потрібні додаткові заходи для обмеження доступу російських товарів до ЄС.

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"Ми просимо ЄК проаналізувати можливість обмеження імпорту до ЄС харчових продуктів походженням з Росії та Білорусі. Спільним зверненням чотирьох країн ми прагнемо вирішити нагальну проблему, яка нас об’єднує. Поки Росія веде жорстоку незаконну війну проти України, її зерно продовжує надходити на ринок ЄС. Наприклад, у 2023 році ЄС імпортував 1,53 млн тонн російського зерна на 437,5 млн євро", – зазначив міністр.

Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії наголошують, що Росія використовує прибуток від експорту зерна до ЄС для фінансування війни з Україною. Крім того, російський імпорт створює тиск на внутрішній ринок ЄС і безпосередньо конкурує з продукцією фермерів.

Виступити з цього питання планується 26 березня на найближчому засіданні Ради міністрів сільського господарства та рибальства ЄС.

Російський агроекспорт

Раніше УНІАН писав, що основна причина, чому фермери ЄС не можуть продавати свої товари цього року, не має нічого спільного з Україною. Натомість, Росія з рекордним обсягом виробництва агропродукції призвела до того, що ціни на сільськогосподарські культури впали і від цього потерапють фермери в усьому світі.

Водночас Євросоюз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів та деякі країни-члени. Це стане першим обмеженням на продовольчі товари з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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