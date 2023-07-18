Бен Уоллес вважає, що українцям довелося відкинути правила мирного часу і зануритися у військові експерименти.

Україна стала "бойовою лабораторією" як для власне української армії, так і для її західних партнерів. Таку думку висловив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес в коментарі Sky News.

Він зазначив, що українцям та їхнім західним союзникам доводиться експериментувати з новою зброєю та технологіями для боротьби з російськими загарбниками. За словами Уоллеса, "жага виживання" змусила українців відмовитися від норм і правил мирного часу, щоб випробувати нову зброю і модифікації, пропоновані союзниками. Це вигідно і самим союзникам України.

"Їм довелося ризикувати і експериментувати з речами, про які вони могли не знати, працюють вони чи ні, і вони стали бойовою лабораторією для своїх власних сил, і це вказало нам шлях. Я шкодую про обставини, за яких це мало статися, але це показало, як потрібно діяти в 21 столітті на новому полі битви", – сказав Уоллес.

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Як приклад такої експериментальної зброї, яка була в терміновому порядку розроблена і направлена на фронт російсько-української війни, видання називає ракетну пускову установку Wolfram.

Видання зазначає, що на початку російського вторгнення в Україну британські зброярі задалися питанням, чи можна адаптувати протитанкову ракету Brimstone під українські реалії. Ці ракети призначені для запуску з британських літаків і безпілотників, які Україні передавати ніхто не збирався. Тому для цих ракет вирішили створити пускову установку на базі звичайного автомобіля в кузові пікап, яких багато на фронті в Україні.

"Протягом одного уїк-енду за допомогою автомобіля Toyota, переносного електрогенератора, позиченого ноутбука і декількох хитрих комп'ютерних кодів вони придумали концепцію. Протягом декількох тижнів ракета опинилася на полі бою в Україні", – пише Sky News.

Ракети Brimstone в Україні

У квітні минулого року Великобританія анонсувала поставку Україні власних ракет класу "земля-повітря" Brimstone. Через місяць британська преса захоплено писала, що ці ракети змінили хід битви за Донбас, яка тоді була на своєму піку.

Після цього британці ще неодноразово поставляли Україні нові партії цих ракет різних модифікацій. Хоча ракета і призначена в першу чергу для застосування з літаків, реалії української війни, де противник володіє потужною системою ППО, практично виключають повітряний спосіб їх застосування.

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