В Україну привозять зразки озброєння натівського характеру - артилерію, броньовані машини.

Сьогодні Україна — це величезний полігон, де випробовуються сучасні технології воєнного характеру.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Forbes. Він додав, що близько 50 країн підтримують Україну. З ними зараз стало набагато легше домовлятися, щоб отримати ті чи інші види озброєння.

"Окрім бажання стати частиною спільної перемоги над Кремлем, зʼявилася абсолютно прагматична річ. Сьогодні Україна — це величезний полігон, де випробовуються сучасні технології воєнного характеру — вогневе ураження, засоби радіоелектронної боротьби, аеророзвідки, бронежилети, шоломи, турнікети для зупинки крові. На інноваційні рішення і пропозиції попит вже є. Створення спільних підприємств, нехай навіть з розташуванням у країнах Східної Європи або в захищених місцях на Заході України — це вже реальний запит", - розповів міністр.

Також в Україну привозять зразки озброєння натівського характеру - артилерію, броньовані машини.

"Вони потребуватимуть ремонту, відновлення. Можливе створення баз з відновлення та виробництва, хтось має робити стволи для зміни в артилерійських пушек, кулеметах, автоматіа. Можна побудувати патронний завод, пороха, капсюля — невичерпний перелік, до якого входить все, що повʼязано з обороною та безпекою", - наголосив Резніков.

Раніше Резніков заявив, що деякі об'єкти оборонно-промислового комплексу необхідно розміщувати під землею. Таким місцем можуть стати соляні шахти. Причина криється в загрозі руйнування підприємств ракетними ударами РФ.

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