 Україна отримає нову партію військової допомоги / фото ua.depositphotos.com

Великобританія планує в найближчі кілька тижнів передати Україні сучасні авіаційні ракети з лазерним наведенням класу Brimstone. 

Про це заявив заступник Міністра оборони Великобританії Джеймс Гіппі. 

Він не уточнив, з яких носіїв планується здійснювати застосування даних ракет.

Brimstone - це високотехнологічна самонавідна ракета класу "повітря-земля", розроблена для британських ВПС.

Вона забезпечена активною радіолокаційною головкою самонаведення, яка дозволяє з великою точністю вражати рухомі цілі. 

Повідомляється, що озброєння планують доставити в Україну до 10 травня.

Раніше в Британії заявили, що Україна може "абсолютно легітимно" атакувати цілі в Росії.