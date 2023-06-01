Україна повинна знати, що буде після завершення війни, сказав він.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що західні союзники повинні знайти спосіб компенсувати Україні свою нездатність надати їй повноправне членство в НАТО.

Таку заяву він зробив під час виступу перед журналістами напередодні саміту Європейського політичного співтовариства в Булбоаку (Молдова), пише Sky News. "Україна повинна знати, що станеться після закінчення війни", - сказав науседа.

Водночас генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що після закінчення війни безпека України має бути гарантована, проте союзникам ще належить опрацювати деталі того, як це організувати.

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"Коли війна закінчиться, ми повинні переконатися, що у нас є структура, яка не призведе до паузи в діях Росії проти України", - сказав він.

Україна хоче вступити до НАТО: що відомо

Нагадаємо, що влітку 2020 року Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Альянсу в прискореному порядку.

Генсек Альянсу, коментуючи заявку України, сказав, що зараз країни-члени зосередили увагу на допомозі країні.

Відомо, що наступний саміт НАТО пройде у Вільнюсі 11-12 липня. На нього запрошений президент України Володимир Зеленський.

У квітні високопоставлений чиновник НАТО на умовах анонімності сказав журналістам, що на цьому саміті хочуть прийти до рішення, яке "задовольнить всіх".

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