Члени НАТО можуть надати низку гарантій через військове обладнання для захисту від Росії.

Країни-члени НАТО можуть надати Україні низку гарантій безпеки до того, як вона приєднається до Північноатлантичного Альянсу.

З такою пропозицією виступила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, пише the Guardian. Вона запропонувала забезпечити Україну необхідним озброєнням.

Як пише видання, перед самітом НАТО у Вільнюсі, який має відбутися в липні, серед країн-членів посилюються дебати щодо форми гарантій безпеки для України.

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Президент Єврокомісії заявила, що для майбутнього статусу безпеки України можна використовувати приклади з історії, однак вона не уточнювала, про що саме йдеться. Видання припускає, що це може бути позиція нейтралітету, яку Фінляндія зайняла після Другої світової війни аж до свого вступу до ЄС.

Урсула фон дер Ляйєн сказала, що члени НАТО можуть надати низку гарантій, які разом представляють стримування агресії "через військове обладнання, яке може зміцнити Україну проти майбутніх атак Росії". За її словами, важливим є те, що "друзі України будуть поруч у довгостроковій перспективі".

Вступ України до НАТО - що відомо

У вересні 2022 року Україна, у відповідь на спробу РФ анексувати тимчасово окуповані території, подала заявку на вступ до Альянсу в прискореному порядку.

В травні 2023 року генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав Київ та підтвердив, що в Альянсі дійшли згоди у питанні щодо приєднання України, але треба дочекатися завершення повномасштабної війни.

Після цього президент Володимир Зеленський сказав, що на липневому саміті НАТО Україна прагне отримати безпекові гарантії від країн-партнерів до приєднання країни до Альянсу.

Пізніше The New York Times написала, що Україна може приєднатися до НАТО до деокупації територій за прикладом Західної Німеччини.

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