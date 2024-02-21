На думку українців, Китай та Угорщина стали недружніми країнами.

Абсолютна більшість українців вважає ворожими країнами Росію (97%), Білорусь (90%) та Іран (75%). Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг".

Дружніми до України вважають США і Великобританію (по 81%), Німеччину (80%), Польщу і Литву (по 79%), Канаду (78%), Францію (70%), Японію (55%).

"Польща залишається дружньої країною для більшості українців, однак позитивна оцінка зменшилася з 94% до 79% порівняно з минулим роком. Крім того, з 79% до 33% знизилася частка тих, хто вважає Польщу однозначно дружньою", – йдеться в матеріалах опитування.

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Крім того, зазначається, що з 61% у червні до 35% наразі знизилася частка тих, хто говорить про однозначну дружність США, й натомість обирає варіант "скоріше дружня".

Відзначається також, що Китай та Угорщина перейшли у перелік ворожих країн – так вважають 58% і 52% українців відповідно.

"Нейтрально-дружнім вважають Ізраїль: 44% оцінили як нейтральну, 38% – дружню. Туреччину українці розглядають більше як нейтральну країну (51%). Водночас, порівняно з червнем 2023 з 40% до 30% знизилася поширеність думки, що Туреччина є дружньою країною", – повідомляє Рейтинг.

Стосунки між Польщею та Україною погіршуються на тлі блокади кордону: що треба знати

На початку лютого польські фермери почали акцію протесту на кордоні з Україною. Зокрема станом на 13 лютого вони заблокували шість пунктів пропуску.

Згодом, в мережі з'явилася інформація, що польські протестувальники почали блокувати проїзд пасажирських автобусів.

На думку надзвичайного і повноважного посла України в Польщі 2014-2022 років Андрія Дещиці, ситуація на польському кордоні може погіршитися.

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