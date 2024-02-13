Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься.

Польські фермери розпочали блокування ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною – "Корчова - Краківець". Про це зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.

Вказано, що близько 14:00 польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску "Корчова", що навпроти українського "Краківець".

"Згідно з інформацією від польських колег, пікетувальники мають намір на одну годину заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну. Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься", – зауважили в ДПСУ.

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У Службі закликали враховувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Блокада кордону

Як повідомляв УНІАН, перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні польські фермери висипали зерно з кількох українських фур. Блокувальники зрізали пломби з вантажівок з допомогою болгарки. В польському уряді відреагували на інцидент.

У вівторок, 13 лютого, речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що польські фермери блокують п’ять пунктів пропуску на кордоні Польщі з Україною.

За його словами, ще 12 лютого до десятої години польські фермери блокували два напрямки – "Ягодин" та "Рава Руська". А вже після десятої години вони поновили свої дії з блокування пункту пропуску "Шегині", а також розширили географію своїх дій на напрямки пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів".

Водночас рух легкових автомобілів та автобусів не блокується – ці транспортні засоби вільно перетинають кордон.

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