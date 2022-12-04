За версією пропагандистів, українці їдять страви, які схожі на людські тіла.

Білоруська пропаганда вийшла на новий рівень та придумала "україзм", заявивши, українці їдять росіян.

Під час однієї з пропагандистських програм ведучий заявив, що в Україні нібито розвивається не "нацизм", а "україзм".

"Українці вже реально їдять росіян. Страшно схожі на людські тіла страви з кричущими назвами. Це що? "Нацизм", чи "україзм"?

Білоруська пропаганда

Білорусь вдало переймає досвід російських пропагандистів, зомбуючи населення країни. Найпопулярнішим у цій сфері вважають Григорія Азарьонка.

Нещодавно пропагандист Азарьонок "вибухнув" несамовитим гнівом, коментуючи закриття ресторанів McDonald's у його країні. Він обізвав одну з найпопулярніших у світі мереж закладів громадського харчування "мерзенною обжиральнею для дегенератів" та заявив, що її "прикрили".

Влітку Олександр Лукашенко заявив про нібито спробу вбивства головного пропагандиста Білорусі Григорія Азарьонка, а також про підготовку підриву вузла зв'язку ВМФ РФ.

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